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TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final programı açıklandı

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final maç programı belli oldu. Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle:

16 Mayıs Pazar:

20.00 Altay - İstanbulspor

17 Mayıs Pazartesi:

20.00 Altınordu - Yılport Samsunspor

21 Mayıs Cuma:

18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu

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