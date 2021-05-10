TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final programı açıklandı
TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final maç programı belli oldu. Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.
Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle:
16 Mayıs Pazar:
20.00 Altay - İstanbulspor
17 Mayıs Pazartesi:
20.00 Altınordu - Yılport Samsunspor
21 Mayıs Cuma:
18.00 İstanbulspor - Altay
21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu