Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Ermeni Diasporası'nın hedeflerini '4T' ile açıkladı!

Emekli Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Ermeni Diasporası’nın yeni hedeflerini ‘4 T’ ile açıkladı. Yaycı, '4T'yi, "terör, tanıma, tazminat ve toprak" olarak belirtti.

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Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Emekli Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Ermeni Diasporası’nın yeni hedeflerini açıkladı. Ermenilerin yol haritasını ‘4 T’ ile izah eden Yaycı, diasporanın terör, tanıma, tazminat, ve toprak peşinde olduğunu ifade etti. ‘Ermeni Diasporası ve kuruluşlarının 6 Mayıs 2021’de yayımladıkları Türkiye aleyhine kampanya stratejisi’ üzerine açıklamalarda bulunan Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye’nin ciddi bir tehditle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Yaycı “Maalesef tehlike büyüktür. Çok ciddi ve çok boyutlu hazırlık yapmalıyız.

Ermenilerin tarihi yol haritası; 4T, Terör-Tanıma-Tazminat-Toprak’dır. Ermeniler bu yol haritasının ilk iki safhasını gerçekleştirmişleridir. Şimdi sıra diğer iki basamaktadır. Ve şimdi sigorta şirketleri ağır tazminat davaları açmaya hazırlanıyorlar. Unutulmaması gereken bir gerçek vardır, ne kadar da hoşumuza gitmese, uluslararası hukuk güçlü hukukudur. Bu gerçekten hareketle çok boyutlu tedbir almalıyız. Bugün büyük güçler, hukukun geriye işlemezlik ilkesini göz ardı ederek uluslararası ceza mahkemesine bu meseleyi götürüp, yeni bir karar aldırabilir. O zaman Türkiye’nin uluslararası prestiji, saygınlığı zedelenir. Onun için ön almalıyız. Onların yaptıklarının önlerine koymalıyız. Savunmacı diplomasiden atak diplomasiye acilen geçmeliyiz.” dedi.

En kötü senaryoya göre hazırlıklı olmalıyız

Yaycı, ‘’Zira hukuki ve tarihi gerçeklikler tümüyle lehimizde olsa dahi, kuralı güçlünün koyduğu ve değiştirebildiği bu uluslararası ortamda en kötü senaryoya karşı hukuken ve siyaseten hazırlıklı olmalıyız demiştik. Bu noktada stratejimizi hukukun geriye işlemezliği ilkesinin uluslararası hukukta geçerli olduğunu faraziye olarak kabul edersek, bu faraziye ortadan kalkarsa tüm stratejimizin de dayanağını çöker, o nedenle en kötü senaryoya göre hazırlıklı olmalı, stratejiler geliştirmeliyiz diye nacizane öngörüde bulunmuştuk’ açıklamasında bulundu.

Türkiye hemen bunları yapmalı

Ermeni Diasporası ve lobileri ısrarcı iftiralarını ve taleplerini zorla kabul ettirmek hususunda yeni bir yol stratejisi belirlediğinin altını çizen Yaycı, Türkiye’nin ne yapması gerektiğini de tek tek sıraladı.

1. Yunan ve Ermeniler tarafından Türklere yapılan soykırımları belgelemek üzere enstitü açılmalı.

2. Yerel mahkemelerde şu andaki tanık ifadeleri belgelenmeli ve Ermeni ve Rumların yaptıkları soykırım mahkeme kararları ile tescillenmeli.

3. Müteakiben TBMM tarafından Ermenilerin ve Yunanlıların Türk ve Müslümanlara soykırım yaptığı karara bağlanmalı.

4. Yapılacak değerlendirmeye istinaden BM’ye müracaat edip Türkiye, Ermeni ve Yunanlılardan tazminat talep etmelidir.