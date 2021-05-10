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Tokat'ta keneyi kendisi çıkararak hata yaptı! Talihsiz çiftçi tabutla toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı

TOKAT'ta, boynuna yapışan keneyi kendi çabalarıyla çıkartıp birkaç gün sonra rahatsızlanan Hüseyin Sapsağlam (58), tedavi gördüğü hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) nedeniyle hayatını kaybetti. Sapsağlam'ın cenazesi tabutla birlikte toprağa verildi.

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Sulusaray ilçesine bağlı Sarıyaprak köyünde hayvancılık yapan 6 çocuk babası Hüseyin Sapsağlam, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı (KKKA) şüphesi ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şahsın cenazesi defnedilmek üzere Tokat Belediyesi cenaze aracı ile köyüne gönderildi.

Evli ve 6 çocuk babası Sapsağlam’ın cenaze namazı köy meydanında kılındı. Cenaze namazının ardından Sapsağlam'ın cenazesi tabutla defnedildi. Jandarma ekipleri cenazede yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.

Keneyi kendisi çıkardı canından oldu
Hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Sapsağlam’ın boynuna hayvan otlatırken kene yapıştı. Keneyi elleri ile çıkartıp attıktan birkaç gün sonra rahatsızlanan Sağlam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

Yaklaşık 4 gündür tedavi gören Sapsağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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