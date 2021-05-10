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Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e sert tepki: Artık söz bitmiştir

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, uluslararası kuruluşların harekete geçerek İsrail'in vahşetini durdurması gerektiğini belirtti.

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Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail güçlerine tepkiler sürüyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail zulmüne karşı dünyayı harekete geçme çağırdı. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Terör devleti İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da katlediyor. Sessiz kalarak bu alçaklığı seyreden uluslararası camiaya yazıklar olsun. Artık söz bitmiştir! İsrail derhal durdurulmalıdır! Uluslararası kuruluşlar harekete geçip bu vahşeti durdurmalıdır."

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