İstanbul'da camilerden Mescid-i Aksa için dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için tüm yurtta sala ve duaların okunması kararı çerçevesinde, İstanbul'daki camilerde öğle vakti salalar okundu, dua edildi.

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İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırmasına tepkiler devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığının kararı üzerine cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla zulme maruz kalan Mescid-i Aksa ve Filistinli Müslümanlar başta olmak üzere tüm mazlumlar için vatandaşlar duaya davet edildi.

İstanbul'da da başta Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere tüm camilerde salalar ve dualar okundu.

Duada, şu ifadelere yer verildi:

"Ya Rab, sen kimsesizlerin sahibi, mazlumların sığınağısın, bizlere rahmet, merhamet ve nusret eyle. Sen bizim Mevlamızsın, zalimlere karşı bize yardım eyle. Şu mübarek gün ve geceler hürmetine, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı ve Peygamberler şehri Kudüs'ü zalimlerin işgalinden kurtar Allah'ım. Ya Rab. Miracın basamağı Mescid-i Aksa'yı korumayı bu uğurda mücadele etmeyi yeryüzündeki bütün Müslümanlara ve bizlere nasip eyle Allah'ım. Evlerinden yurtlarından kovulan, öz vatanlarında garip kalan mazlum bütün Müslümanlara kurtuluşlar nasip eyle Allah'ım. Mazlumların umudu, gariplerin yurdu cennet vatanımızı ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru Allah'ım."

Duanın ardından tekbir ve salat-ı ümmiye okundu.