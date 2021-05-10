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Binance para çekmeyi geçici olarak durdurdu!

Para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıklayan kripto para borsası Binance işlemlerin yeniden başladığını bildirdi.

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Kripto para borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve konu üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Binance Global'den yapılan açıklamada:

"Tüm para çekme işlemleri #Binance'da geçici olarak askıya alındı. Ekibimizin üzerinde çalıştığından emin olabilirsiniz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler ve sabrınız için teşekkür ederiz" denildi.

Yeniden başladı

Binance'de para çekme işleminin geçici olarak durdurulmasının ardından şirketten yapılan açıklamada işlemlerin yeniden başladığı duyuruldu. 

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