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Bütün dünya peşindeydi Interpol arıyordu! En büyük arkeolojik keşif Konya'da kapıdan çıktı

Demirören Haber Ajansı
Bütün dünya peşindeydi Interpol arıyordu! En büyük arkeolojik keşif Konya'da kapıdan çıktı

2020 yılının en büyük arkeolojik keşfi olarak değerlendirilen buluntu, Konya'da eski bir evin kapı sövesinden çıktı.

Bütün dünya peşindeydi Interpol arıyordu! En büyük arkeolojik keşif Konya'da kapıdan çıktı

​Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Konya’nın Ereğli, Halkapınar, Karapınar ve Emirgazi ilçelerini kapsayan 'Tunç ve Demir Çağı Yüzey Araştırması' projesini yürüten Koç Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Çiğdem Maner, 2015'te kaybolan 3 bin 300 yıllık Hitit yazıtının peşine düştü. 

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Bütün dünya peşindeydi Interpol arıyordu! En büyük arkeolojik keşif Konya'da kapıdan çıktı

Luvi hiyeroglif yazıtı, ilk kez 2011'de Karaörenli öğretmen Nizamettin Tezcan'ın yazdığı 'Şairler ve Şiirlerle Karaören' adlı kitapta yayımlandı. 

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Bütün dünya peşindeydi Interpol arıyordu! En büyük arkeolojik keşif Konya'da kapıdan çıktı

Karaören köyünde, bir evin kapısında basamak olarak kullanılan yazıt 2015'te kayboldu. Konya Ereğli Müzesi Müdürlüğü taşın yerinde olmadığını bakanlığa rapor etti. 

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Bütün dünya peşindeydi Interpol arıyordu! En büyük arkeolojik keşif Konya'da kapıdan çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarihi yazıtı Interpol aracılığıyla tüm dünyada aramaya başladı. Ancak yazıta dair herhangi bir bilgiye ulaşılamadı.

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