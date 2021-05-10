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MSB 'Tam isabet' diyerek duyurdu: Metina'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina’daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntü de yer aldı.

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