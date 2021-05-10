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İstanbul Boğazı'ndaki görüntü dikkat çekti: 7 römorkör eşlik etti

ROMANYA'da yapımı tamamlanan dev yolcu gemisinin ön bölümü İstanbul Boğazı'ndan geçerek İtalya'ya doğru hareket etti. Yaklaşık 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğaz geçişi dikkat çeken görüntüler oluşturdu.

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Yaklaşık 170 bin ton ağırlığında olacak dev yolcu gemisinin ön bölümü Romanya'da tamamlandı. Malta bayraklı 'ST. Angelo' isimli römorkör ile çekilerek saat 13.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 5632 yolcu kapasiteli geminin parçasına Kıyı Emniyeti Kurtarma 7 römorkörü de eşlik etti.

Bu yıl suya indirilmesi planlanan dev yolcu gemisi 339 metre uzunluğunda, 41 metre genişliğinde olacak. Yaklaşık 1650 mürettebat kapasiteli yolcu gemisinin boğaz geçişi ilginç görüntüler oluşturdu. 

Yaklaşık 3 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi parçası diğer parçaları ile birleştirilmek üzere  İtalya'nın Monfalcone Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı. 

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