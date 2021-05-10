Tekirdağ'da doktor baba ve kızı ölü bulundu! Sır perdesi aralanıyor: Otopsi raporu...

"Biz çok düzgün bir aileyiz"

İfadelerine başvurulan anne G.E. ile oğlu A.E., aile içinde hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, olaya anlam veremediklerini söyledikleri öğrenildi. A.E, "Biz çok düzgün bir aileyiz. Ne annemin babamla ne de babamın annemle her hangi bir sorunu yoktu. Babam kardeşimi de çok severdi. O gece herkes odasına çekilip uyudu" dediği öğrenildi.