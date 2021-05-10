Tekirdağ'da doktor baba ve kızı ölü bulundu! Sır perdesi aralanıyor: Otopsi raporu...
TEKİRDAĞ'da aile hekimi Mustafa Ersoy (55) ile kızı Ceren Ersoy (11), evde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili yeni detaylara ulaşılırken Ceren'in ön otopsi raporunda ölüm sebebi belirtildi...
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Çağrı Sokak'taki binanın dubleks katında, cumartesi sabahı hemşire G.E., yaklaşık 2 ay önce ayağı kırılan aile hekimi eşi Mustafa Ersoy ile kızı Ceren'e kahvaltı götürmek için alt kata indi. Kapının kitli olduğunu fark eden G.E., evdeki yedek anahtarla kapıyı açınca kızı Ceren'i yatak odasında yerde yatarken, eşi Mustafa Ersoy'u da iple asılı buldu. Sarsan olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
5 defa platin takılmış: Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilerde doktorun eşi G.E. ile 23 yıllık evli oldukları ve aile arasında hiçbir sıkıntı olmadığı öğrenilirken, doktorun kırık olan ayağının yanlış kaynamasından dolayı ayağına 5 defa platin takıldığı öğrenildi.
"Allah’a dua et..."
Kızı yerde yatar vaziyette ölü kendisi de banyoda asılı vaziyette bulunan Doktor Ersoy’un ölmeden önce ders çalışan oğluna "Allah’a dua et bugün kandil kabul olur” dediği de ortaya çıktı.
"Biz çok düzgün bir aileyiz"
İfadelerine başvurulan anne G.E. ile oğlu A.E., aile içinde hiçbir sıkıntılarının bulunmadığını belirterek, olaya anlam veremediklerini söyledikleri öğrenildi. A.E, "Biz çok düzgün bir aileyiz. Ne annemin babamla ne de babamın annemle her hangi bir sorunu yoktu. Babam kardeşimi de çok severdi. O gece herkes odasına çekilip uyudu" dediği öğrenildi.