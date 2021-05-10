Yol kenarında ölmek üzereyken buldular! Sadakatsiz yıldızı Melis Sezen takdirleri topladı

Çevrede yapılan incelemede 1 at ve biri yavru 2 eşeğin 10 gün kadar önce bölgeye terk edildiği öğrenildi. HAYKURDER, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.