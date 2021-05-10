Yol kenarında ölmek üzereyken buldular! Sadakatsiz yıldızı Melis Sezen takdirleri topladı
KANAL D'de yayınlanan Sadakatsiz Dizisi'nin oyuncuları çekim için gittikleri Zekeriyeköy'de ölmek üzereyken yolda gördükleri sıpanın yardımına koştu.
Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz adlı dizinin çekimleri için 3 Mayıs gecesi sete giden oyuncular dizinin çekildiği Zekeriyaköy'de sete yakın bir noktada yol kenarında yerde yatan bir sıpa gördü.
Bunun üzerine sıpanın yanına giden dizinin oyuncularından Melis Sezen, üyesi olduğu Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER)'ni arayarak yardım istedi.
Çevrede yapılan incelemede 1 at ve biri yavru 2 eşeğin 10 gün kadar önce bölgeye terk edildiği öğrenildi. HAYKURDER, Yük Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) harekete geçti.
Sağlık durumlarının iyi olduğunun anlaşılmasıyla yetişkin olan at ve eşek bakımları yapılmak ve koruma altına alınmak üzere İBB'nin Kemerburgaz'da bulunan sahipsiz hayvan bakımevine nakledildi.