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TÜİK, ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulundu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu ENAGRUP hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dönemde çeşitli istatistiki verilerini yayımlayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAGRUP) hakkında Türkiye İstatistik Kanunu'nun ilgili maddelerine aykırı davrandığını değerlendirerek, 23 Şubat'ta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

TÜİK'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de resmi istatistikler haricinde üniversitelerin, kamuoyu araştırma şirketlerinin, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yaptıkları saha çalışmalarına dayalı olarak ürettikleri ve yayımladıkları istatistiklerin bulunduğu belirtildi.

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