Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edilceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

Erdoğan, İsrail'in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Filistin'e destek sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.