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Türkiye ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıyacak

TÜRKİYE ve Macaristan birbirlerinin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı.

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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye ve Macaristan'ın karşılıklı olarak birbirlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikasını tanıma kararı aldığını belirtti.

Bakan Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 aşısı uygulanan ve bu konuda sertifikası olan Türk ve Macar vatandaşları, test ve karantina zorunluluğu olmadan iki ülke arasında seyahat edebilecek" ifadesini kullandı.

Szijjarto, anlaşmanın yarından itibaren yürürlüğüne gireceğini kaydetti.

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