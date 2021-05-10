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Aylık 10 bin TL gideri olan 11 çocuklu ailenin hayalini duyan şaştı kaldı

Demirören Haber Ajansı

ABD’li 11 çocuklu Courtney Rogers, aylık 10 bin TL gıda giderine rağmen, hedefinin 14 çocuk sahibi olduğunu ifade etti.

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ABD'nin güneybatısında yer alan New Mexico'nun başkenti Sante Fe'de yaşayan ve evliliğinden itibaren her yıl bir çocuk dünyaya getiren 36 yaşındaki Courtney Rogers hayali şaşırttı. Halihazırda 11 çocuk sahibi olan Rogers, hedefinin 14 çocuk dünyaya getirmek olduğunu söyledi. 

Aylık gıda giderlerinin yaklaşık 10 bin TL olduğunu ifade eden Rogers, çocukları " Evde olmak ve çocuklarla ilgilenmek keyifli. Zorluk yaşamıyorum. Hatta bir yere gitmek için 15 kişilik bir minibüs kullanıyoruz. Her şeye rağmen çocukları seviyorum." dedi. 

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