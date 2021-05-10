Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yola 'devam' dedi

Adana Demirspor, Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni anlaşma sağlandığını duyurdu.

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TFF 1. Lig’de şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teknik direktör Samet Aybaba ile sezon başında anlaşmak istediklerini ancak bunun gerçeklemediğini belirterek, "Tecrübeli hoca, inanmıştık zaten, nasip böyleymiş. Belki sene başında gelse şampiyon olamazdık. Allah'ın takdiri böyleymiş" demişti.