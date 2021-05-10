BIST 1.460
DOLAR 8,27
EURO 10,06
ALTIN 488,61
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Antalya'da her şey dakikalar içinde oldu! Gözyaşlarına boğuldu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da hurda toplayarak geçimini sağlayan Mahsun Gezer'in (35) ailesiyle oturduğu ev, yangında kül oldu.

Abone ol

Yangın bu sabah Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi Petunya Sokak üzerindeki iki katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Geçimini hurda toplayarak sağlayan Mahsun Gezer'in evinden duman çıktığını görenler önce itfaiyeye, ardından polise haber verdi. Bu sırada evde olan Nejla Gezer, yangını fark eder etmez 5 çocuğunu da yanına alarak dışarı çıktı. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangını eşi ve 5 çocuğu ile birlikte gözyaşları içinde izleyen Mahsun Gezer, 10 yıl önce Diyarbakır'dan Antalya'ya geldiğini söyleyerek, “Ben hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Günlük 80-100 TL kazanıyorum. Evin ihtiyaçlarını ve kirayı çıkardıktan sonra kalan parayla zor bela televizyon, buzdolabı ve kanepe gibi ihtiyaçlarımı almıştım. Onlar da şimdi yandı. Bayram öncesi ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.


"Günlük 80-100 TL kazanıyordum"
Bu eve 4-5 ay önce taşındığını sözlerine ekleyen Mahsun Gezer, “Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Çocuklar da çıkarmış olabilir. Günlük 80-100 TL kazanıyordum ama pandemiden dolayı da işler kötü. Ne yapacağımı bilmiyorum. Allah'a sığınıyorum. 500 TL kira ödüyorum ve 5 çocuğumdan biri zihinsel engelli" diye konuştu. 5 çocuğu ile odada yatarken evde yangın çıktığını söyleyen Nejla Gezer ise kendilerini sokağa zor attıklarını belirttikten sonra küçük çocuğuna sarılarak gözyaşı döktü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor, Samet Aybaba ile yola 'devam' dedi
Denizleri tehdit ediyor ama! Deniz salyası; gübre, tarım ilacı ve temizlik malzemesi olacak
Bahçelievler'de kısıtlamaya rağmen bayram öncesi çikolata ve şeker kuyruğu
Galatasaray Eren Aydın ile sözleşme imzaladı
Denizli Pamukkale'de çıplak fotoğraf skandalı! Tepki yağdı: Bu ne pislik
Osmaniye'de kan donduran vahşet! Bunu yapan insan olamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail saldırılarına karşı Filistin'e destek
Dünya genelinde 1,3 milyardan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı! Türkiye 8'inci sırada
Sağlık çalışanını kapıda tuzağa düşürdü! 'İstersen ayarlarım' deyip 400 TL'sini aldı
Ali Babacan bombası! Twitter bu imzayı konuşuyor
Yorumlar