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Tekirdağ'da tankerle çarpışan otomobil hurdaya döndü! Mucize kurtuluş

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'da süt tankeriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Karamurat yolu üzeri Kermeyan sırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamurat istikametine seyreden Yaşar E. (62) yönetimindeki otomobil, viraja girerken karşı yönden gelen Ertuğrul Y. idaresindeki 59 LP 273 plakalı süt tankeriyle çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan sürücü Yaşar E. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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