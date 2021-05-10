İstanbul'da emniyet teşkilatının acı günü! Emekli polis yaşam savaşını kaybetti

KOCAELİ'de 58 yaşında yakalandığı korona virüse yenilen 2 çocuk babası emekli polis memuru, gözyaşları ile toprağa verildi.

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İstanbul Emniyetinden emekli olan ve Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ikamet eden 2 çocuk babası polis memuru Eyüp Cankurt (58), korona virüse yakalandı. Yakalandığı virüs sonrası fenalaşan Cankurt, fenalaşarak hayatını kaybetti. Cankurt'un cenazesi Derince Merkez Camiinde kılınan cenaze namazının ardından yakınların gözyaşları ile Çınarlı Merkez Mezarlığında toprağa verildi.