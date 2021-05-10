Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü! Yüzlerce kişi yaralandı Filistinli kızın gülüşü tarihe geçti

İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Bölgeden korkunç görüntüler gelirken binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir İsraillinin aracını Filistinli sivillerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü. İşte Kudüs'ten son gelişmeler...