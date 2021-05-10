Mescid-i Aksa'da İsrail zulmü! Yüzlerce kişi yaralandı Filistinli kızın gülüşü tarihe geçti
İSRAİL, Mescid-i Aksa'yı işgale hazırlanan fanatik Yahudilere karşı nöbete başlayan Filistinli Müslümanlara saldırdı. Son bilgilere göre 305 kişi yaralandı, 7'sinin durumu ağır. Ambulanslar bile gaz yağmuruna tutulurken, gözaltına alınan Filistinli bir genç kızın gülüşü dünyada olay oldu...
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, 300'ün üzerinde kişi yaralandı. Bölgeden korkunç görüntüler gelirken binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'ya doğru yürüyüşe geçtiği görüldü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde bir İsraillinin aracını Filistinli sivillerin üzerine sürdüğü ve bir kişiyi ezdiği görüldü. İşte Kudüs'ten son gelişmeler...
Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.
Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu. Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
İsrail polisi, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekleyen Filistinlilere müdahale etti.