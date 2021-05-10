1 saat sonra fark etti! Samsun'da cenaze dalgınlığı pahalıya patladı

SAMSUN'da bir kişinin ATM'den çektiği emekli maaşı makinede unutulunca, saniyeler içinde arkasında bekleyen kimliği belirsiz şahıs tarafından çalındı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hüseyin Saltuk, bir bankanın ATM'sinden emekli maaşını çekmek istedi. Maaşını çekmek için işlem yapan Hüseyin Saltuk, amcasının cenazesi nedeniyle dalgınlığı sonucu banka kartını cihazdan aldı ancak 2 bin lira emekli maaşını almadan ATM'den ayrıldı. ATM'nin para verme haznesinden dışarı çıkan parayı, burada sıra bekleyen kimliği belirsiz bir kişi saniyeler içinde alarak kayıplara karıştı.



Bir saat sonra parayı almadığını fark eden Hüseyin Saltuk, ATM'nin yanına geldiğinde parasının olmadığını fark edince soluğu bankada aldı. İlgili bankanın şubesine giden Hüseyin Saltuk, bankanın güvenlik kamerası kayıtlarından parayı çektiğini ancak arkasından gelen bir kişinin saniyeler içinde parayı alıp gittiğini öğrendi. Parasını geri isteyen Hüseyin Saltuk, Samsun Adliyesine giderek savcıya şikayette bulundu.







Cenazesi vardı

Saltuk, "Amcamın cenazesi vardı. Kafam bu yüzden çok dalgındı. İşlem yapıp banka kartımı aldım ancak parayı almadan gittim. Arkadan gelen bir kişi saniyeler içinde paramı çalıp gitti. Kendisinden şikayetçiyim. Parayı geri getirirse şikayetten vazgeçeceğim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.