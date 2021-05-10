BIST 1.459
DOLAR 8,27
EURO 10,07
ALTIN 488,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

1 saat sonra fark etti! Samsun'da cenaze dalgınlığı pahalıya patladı

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da bir kişinin ATM'den çektiği emekli maaşı makinede unutulunca, saniyeler içinde arkasında bekleyen kimliği belirsiz şahıs tarafından çalındı.

Abone ol

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Hüseyin Saltuk, bir bankanın ATM'sinden emekli maaşını çekmek istedi. Maaşını çekmek için işlem yapan Hüseyin Saltuk, amcasının cenazesi nedeniyle dalgınlığı sonucu banka kartını cihazdan aldı ancak 2 bin lira emekli maaşını almadan ATM'den ayrıldı. ATM'nin para verme haznesinden dışarı çıkan parayı, burada sıra bekleyen kimliği belirsiz bir kişi saniyeler içinde alarak kayıplara karıştı.

Bir saat sonra parayı almadığını fark eden Hüseyin Saltuk, ATM'nin yanına geldiğinde parasının olmadığını fark edince soluğu bankada aldı. İlgili bankanın şubesine giden Hüseyin Saltuk, bankanın güvenlik kamerası kayıtlarından parayı çektiğini ancak arkasından gelen bir kişinin saniyeler içinde parayı alıp gittiğini öğrendi. Parasını geri isteyen Hüseyin Saltuk, Samsun Adliyesine giderek savcıya şikayette bulundu.


Cenazesi vardı
Saltuk, "Amcamın cenazesi vardı. Kafam bu yüzden çok dalgındı. İşlem yapıp banka kartımı aldım ancak parayı almadan gittim. Arkadan gelen bir kişi saniyeler içinde paramı çalıp gitti. Kendisinden şikayetçiyim. Parayı geri getirirse şikayetten vazgeçeceğim" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Trabzon'da görenler merak edip soruyor! Karadeniz inadı yüzünden çok masraf yaptılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Maslak'ta oto tamirci dükkanına silahlı saldırı
Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı
ABD'nin en yetkili ismi koronavirüste normalleşme tarihini açıkladı ve uyardı
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Ali Babacan'a tepki: Riyakarlık, sahtekarlık
İslam İşbirliği Teşkilatı: İsrail'in Kudüs'te işlediği vahşet yargılanmayı gerektiren bir savaş suçu
Afyonkarahisar'da sanığın annesi çete liderine ‘tüh senin suratına, beter ol’ dedi
İstanbul'da emniyet teşkilatının acı günü! Emekli polis yaşam savaşını kaybetti
Tekirdağ'da tankerle çarpışan otomobil hurdaya döndü! Mucize kurtuluş
Aylık 10 bin TL gideri olan 11 çocuklu ailenin hayalini duyan şaştı kaldı
Faik Öztrak: Ruhsar Pekcan için önerge vereceğiz
Yorumlar 1 yorum