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Galatasaray'da Falcao şoku ve Muhammed sürprizi

Radamel Falcao, Galatasaray'ın Denizlispor maçı kamp kadrosunda yer almazken Mustafa Muhammed kadroya dahil edildi.

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Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor maçı kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılar yıldız golcü için "Radamel Falcao, sol üst arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle günü tedavi ile geçirdi. Oyuncumuzun yapılan tetkikleri sonucu bu bölgede orta derecede zorlanma tespit edildi." açıklamasını yaptı.

Kolombiyalı futbolcun ligin son maçı olan Yeni Malatyaspor karşılaşmasında da forma giymesi beklenmiyor.

Mustafa Muhammed'ın durumu maç saati belli olacak

Beşiktaş maçının son anlarında sakatlanan Muhammed son yapılan antrenmanda tedavisinin ardından sahada fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı çalışmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim ile Takım Doktoru Yener İnce’nin yaptıkları görüşme sonrası kamp kadrosuna dahil edildi.

Maç saatine kadar durumu takip edilecek Mustafa Muhammed'in kadroya alınıp alınmayacağı yarın netleşecek.

Galatasaray'ın Denizlispor maçı için kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mustafa Muhammed, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli.

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