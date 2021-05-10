Ahmet Davutoğlu: Kudüs özgür olana kadar susmak zulümdür
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile işgalci İsrail saldırısı altındaki Kudüs’e destek çağrısı yaptı.Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür" dedi.
Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran işgalci İsrail’i kınadı.
"Gün icraat günüdür. Mesele Kudüs'se, mesele Mescid-i Aksa ise gerisi teferruattır" başlıklı bir video yayınlayan Davutoğlu, şunları söyledi:
"Gün sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek, hüzün duymak günü değil, gün icraat günü! Eğer mesele Kudüs ise, eğer mesele Mescid-i Aksa ise her şey teferruattır. Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür."