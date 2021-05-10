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Ahmet Davutoğlu: Kudüs özgür olana kadar susmak zulümdür

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile işgalci İsrail saldırısı altındaki Kudüs’e destek çağrısı yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür" dedi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından, Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran işgalci İsrail’i kınadı.

"Gün icraat günüdür. Mesele Kudüs'se, mesele Mescid-i Aksa ise gerisi teferruattır" başlıklı bir video yayınlayan Davutoğlu, şunları söyledi:

"Gün sadece ağlamak, sızlamak, üzülmek, hüzün duymak günü değil, gün icraat günü! Eğer mesele Kudüs ise, eğer mesele Mescid-i Aksa ise her şey teferruattır. Kudüs özgür olana kadar, Mescid-i Aksa’da Ezan-ı Muhammedi seslenene kadar uyku haramdır, durmak yasaktır, susmak zulümdür."

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