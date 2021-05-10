BIST 1.461
DOLAR 8,26
EURO 10,06
ALTIN 488,61
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Ramazan'da umut var

Galatasaray'ın, Alioski ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray yeni sol bekini İngiltere Premier Lig'den buldu. Mevcut yönetim Leeds United ile sözleşmesi sona erecek Alioski ile her konuda anlaşmaya vardı.

Abone ol

Galatasaray'ın yeni sezon sol beki belli oldu. Gelecek sezon Sarrachi ve Emre Taşdemir'i kadroda düşünmeyen Galatasaray yeni sol bekini İngiltere Premier Lig'den buldu. Mevcut yönetim Leeds United ile sözleşmesi sona erecek Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşmaya vardı.

Yeni yönetim son kararı verecek!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz seçimde aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak mevcut yönetim yeni sezonu düşünerek bonservisi elinde olan bazı oyuncular için girişimde bulunmuştu. Aytaç Kara ve Alioski bunlardan ikisi. İki oyuncuyla prensipte anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni seçilecek yönetim bu iki oyuncu için son kararı verecek.

Bonservisi elinde

Kuzey Makedonya Milli Takımı forması giyen ve bu sezon Premier Lig'de Leeds United ile sözleşmesi sona erecek 29 yaşındaki sol bek Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olacak. 3 yıllık sözleşme imzalanması beklenen oyuncuya yıllık 1.8-2 milyon Euro civarı maaş ödenmesi bekleniyor.

Golcü sol bek!

Son 4 sezondur Leeds United forması giyen Makedon futbolcu kariyerinde 267 maça çıktı ve 44 gol atmayı başardı. Yetenekli oyuncu 2016-2017 sezonunda İsviçre'nin Lugano takımında bir sezonda 16 gol attıktan sonra 2.5 milyon Euro karşılığında Leeds United'a transfer olmuştu. (Fanatik)

ÖNCEKİ HABERLER
Hamas: İsrail dini bir savaş yürütüyor ve bedeli ağır olacak
İstanbul'da sağlık çalışanı seyahat izni belgesi ile dolandırıldı
Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa için Suudi Arabistan'a indi
ABD Başkanı Biden'in soykırım çıkışına İngiltere'den dikkat çeken cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Filistin hamlesi
1 saat sonra fark etti! Samsun'da cenaze dalgınlığı pahalıya patladı
Ahmet Davutoğlu: Kudüs özgür olana kadar susmak zulümdür
Maslak'ta oto tamirci dükkanına silahlı saldırı
Mescid-i Aksa'ya saldıran İsrail polisi Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı
Galatasaray'ın Denizlispor kadrosu belli oldu! Falcao...
Yorumlar