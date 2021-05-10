İstanbul'da sağlık çalışanı seyahat izni belgesi ile dolandırıldı
Tam kapanma sürecinde İstanbul'dan Giresun'a gitmek isteyen bir sağlık çalışanı seyahat izni alamadı. Kaymakamlık çıkışında kendisine seyahat belgesi bulacağını söyleyen bir dolandırıcıya 400 lirasını kaptırdı.Abone ol
İSTANBUL'da bir sağlık çalışanı kendisine seyahat izin belgesi ayarlayabileceğini söyleyen kişi tarafından dolandırıldı.
Sağlık çalışanı Turgay E.'nin Şişli Kaymakamlığı'na yaptığı seyahat izni başvurusu kabul edilmedi. Kaymakamlıktan çıkan sağlıkçının yanına bir dolandırıcı gelip, "İsterseniz size seyahat belgesi ayarlayabilirim" dedi.
Sağlık çalışanı dolandırıcıya 400 lira verdi. Sahte evrakı alan Turgay E., uçak bileti almak istedi ancak sistemde izin belgesi görünmeyince dolandırıldığını anladı ve polise başvurdu.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıyı kısa süre içerisinde yakaladı.