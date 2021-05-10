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Bakan Çavuşoğlu, Mescid-i Aksa için Suudi Arabistan'a indi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek için Suudi Arabistan'da.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel ilişkileri görüşmek için Suudi Arabistan'a geldi.

Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a ulaştığını Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi ele almak ve başta Mescid-i Aksa'daki saldırılar ve Filistin halkına yönelik zulüm olmak üzere bölgemizi ilgilendiren önemli konuları görüşmek üzere Suudi Arabistan'dayız" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin iki gün süreceği, Çavuşoğlu'nun Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud'la da görüşeceği belirtilmişti.

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