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ABD Başkanı Biden'in soykırım çıkışına İngiltere'den dikkat çeken cevap

ABD ile Türkiye ilişkilerini geren 'soykırım' geriliminin ardından Birleşik Krallık'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz haftalarda 1915 olaylarıyla ilgili olarak 'soykırım' ifadesini kullanmış ve durum Türkiye ile iplerin gerilmesine sebep olmuştu.

Birleşik Krallık'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Bakanı ve İrlanda Milletvekili Simon Coveney, konu ile alakalı İngiltere parlamentosunda konuştu.

"Soykırım konusunda görüş bildirecek konumda değiliz"

Bu konuda vekillerden gelen soruya yanıt veren Coveney, "Soykırım olup olmadığı konusunda uluslararası bir fikir birliği yok. Hükümetimiz bu konuda bir pozisyon almadı ve biz bu konuda görüş verebilecek bir konumda olmadığımıza inanıyoruz. Ne Avrupa Birliği (AB) ne de Birleşmiş Milletler (BM), 1915 olayları ile ilgili bir karar almış durumda değil" ifadelerini kullandı.

Coveney, herhangi bir karar alınması durumunda bunun bazı yasal sonuçları olacağını da söylerken, "Hükümet, 1915 yılında yaşanan olaylarda çok sayıda Ermeni'nin ölümünü bir trajedi olarak tanımlıyor" dedi.

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