Avrupa Birliğinden çok önemli Türkiye açıklaması

Avrupa Birliğinden (AB) yapılan açıklamada, "AB, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır" ifadesi kullanıldı.

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Avrupa Birliği (AB) İçişleri Komiseri Ylva Johansson tarafından yapılan açıklamada, "AB-Türkiye açıklaması hala geçerlidir. AB, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı mülteci nüfusu için gerekli desteği konuşmaya hazır" ifadesi kullanıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da mart ayı sonundaki Hatay temasları sırasında soruları yanıtlamıştı.

Türkiye-AB göçmen anlaşmasının 5'inci yılının dolduğunu anımsatan Büyükelçi, birliğin Türkiye'nin tek başına omuzladığı göçmen yükünü paylaşmaya devam edeceğini söylemiş ve Türkiye’nin mülteciler için yıllardır gösterdiği çabayı 'muhteşem' olarak niteleyerek, "Türkiye, 700 bin Suriyeli öğrenciyi ulusal eğitim sistemine dahil etti. Ve bunu muazzam bir başarıyla gerçekleştirdi" demişti.