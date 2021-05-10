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Manisa'da tarlasında çalışırken devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Demirören Haber Ajansı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde tarlasında çalıştığı sırada kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan çiftçi Hidayet Akkuzu (55) hayatını kaybetti.

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MANİSA'nın Selendi ilçesi Mıdıklı Mahallesi'nde çiftçilik yapan 3 çocuk babası Hidayet Akkuzu (55), çalışmak için Kavaklar Sokak yakınlarında bulunan arazisine gitti. Akkuzu tarlada çalıştığı sırada 45 U 3635 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti ve devrilen aracın altında kaldı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hidayet Akkuzu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Akkuzu'nun ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Savcının incelemesinin ardından Akkuzu'nun cansız bedeni Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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