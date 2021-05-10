Türkiye 10 Mayıs 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 43.311'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 1734'ü semptomatik olmak üzere 13 bin 604 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936'ya yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 26 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 26 bin 953 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 743 bin 871 'e yükseldi. Toplam test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 983 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Dünkü vaka sayısı 15 bini aşmıştı

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 283 kişi hayatını kaybederken, 2102'si semptomatik olmak üzere 15 bin 191 yeni vaka tespit edilmişti.