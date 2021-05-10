İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 9'u çocuk 20 kişi öldü

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'ne düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 9'u çocuk olmak üzere 20'ye yükseldiğini, 65 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar giderek şiddetlenirken; İsrail, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İsrail savaş uçakları tarafından Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'a düzenlenen hava saldırısında 9'u çocuk 20 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Gazze'den Kudüs'e 7 roket atılmıştı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada; Gazze Şeridi'nden Kudüs'e 7 roket fırlatıldığı bildirilmiş; roketlerden 1'inin hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarılmıştı. IDF, geri kalan roketlerin ise boş arazilere düştüğünü ifade etmişti.

Kudüs'ün ardından İsrail'in güneyinde yer alan Sderot kasabasında da siren seslerinin yükseldiği bildirilmiş; Gazze sınırında ise sivil bir aracın roketlerin hedefi olduğu ve araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ifade edilmişti.