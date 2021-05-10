Kahramanmaraş'ta kamyona çarpan otomobilde aynı aileden 4 kişi öldü

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile babası, annesi ve oğlu hayatını kaybetti.

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KAHRAMANMARAŞ - Kayseri karayolu Fırnız mevkiinde 06 AV 3244 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsü öğrenilemeyen 46 LY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Hasan Özdemir (79), eşi Fatma Özdemir (80) ve torunu Tugay Özdemir'in (17) öldüğünü belirlerken; ağır yaralanan sürücü Ramazan Özdemir (37) ise ambulansla KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Ramazan Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.