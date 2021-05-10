Cumhur İttifakı'nın oy oranı MetroPOLL anketinde 45,1 olarak gösterildi

MetroPOLL araştırma şirketinin nisan ayı anket sonuçları açıklandı. Şirketin kurucusu Özer Sencar, araştırma sonuçlarını Twitter hesabından paylaştı.

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MetroPOLL araştırma şirketinin nisan ayı anket çalışmasında çarpıcı sonuçlar yer alırken; AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranının 45,1 olduğu gözlemlendi.

MetroPOLL'ün anket çalışmasında, "Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna kararsızlar dağıtılmadan önce seçmenin yüzde 27,1'i AK Parti, yüzde 18,3'ü CHP, yüzde 10,7'si İYİ Parti, yüzde 8,7'si MHP, yüzde 8,4'ü HDP'ye oy vereceğini açıklarken; DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin oranları yüzde 3'ü bile bulmadı.

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise oy oranlarının 34,1'i AK Parti, yüzde 23'ü CHP, yüzde 13,5'i İYİ Parti, yüzde 11'i MHP ve yüzde 10,6'sı HDP'ye gitti.