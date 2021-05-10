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Muğla'da kısıtlamada kumar oynayan 16 kişiye 77 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini hiçe sayarak kıraathanede kumar oynayan 16 kişiye 76 bin 880 TL para cezası uygulandı.

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MUĞLA İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi İkizler Sokak'taki bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce adrese yapılan baskında kumar oynamak için kullanılan malzemelere el konuldu.

Öte yandan; 16 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten ve kumar oynama gerekçesiyle toplam 76 bin 880 lira para ceza kesildi.

Kıraathane sahibi hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.

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