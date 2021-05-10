Beyaz Saray'dan skandal İsrail açıklaması!

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını belirtirken, İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Abone ol

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından endişe duyduklarını ve olayları yakından takip ettiklerini belirtirken, İsrail'i kınamaktan kaçındı.

İsrail'i kınamaktan kaçındı Filistin'i kınadı!

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğu Kudüs'ten "İsrail" olarak bahseden Psaki, "İsrail'de devam eden şiddet olaylarını yakından takip ediyoruz. Son günlerde gördüğümüz şiddetli çatışmalar dahil, bölgedeki durumdan endişeliyiz." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın hafta sonu İsrailli mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini anımsatan Psaki, "Sullivan, Filistinli ailelerin evlerinden muhtemel tahliyeleri hakkındaki endişelerini bir kez daha dile getirdi. İkili ayrıca, Gazze'den İsrail'e füze atılmasının kabul edilemeyeceği ve bunun kınanması gerektiği konusunda mutabık kaldı." görüşünü paylaştı.

Psaki, ulusal güvenlik ekibinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini sözlerine eklerken, İsrail'in Filistinlileri yerlerinden etmeye yönelik politikalarını ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskını kınamaktan kaçındı.

Bir skandal açıklama da İngiltere'den

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İsrail'e roket atılmasını kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine tepki göstermedi.

Raab, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İngiltere, Kudüs ve İsrail içindeki yerlere roket atılmasını kınıyor." ifadesini kullandı. Kudüs ve Gazze'de devam eden şiddetin sona ermesi gerektiğini belirten Raab, Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin öldürülmesine değinmedi.

Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik müdahaleye de tepki göstermeyen İngiliz Bakan, tüm tarafların acilen gerilimi düşürmesine, sivil nüfusun hedef alınmasına son verilmesine ihtiyaç olduğunu vurguladı.