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Başkan Erdoğan'dan Filistin için diplomasi trafiği

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kudüs ve Gazze'deki katliamı durdurmak için devreye girdi. Erdoğan önce Ürdün Kralı 2. Abdullah, hemen ardından ise Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mescid-i Aksa'da gerçekleştirdiği saldırıların ardından peş peşe görüşmeler yaptı. İlk görüşmeyi Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yapan Erdoğan daha sonra ise Kuveyt Emiri ile görüştü.

İlk görüşme Ürdün Kralı ile yapıldı
Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik insanlık dışı saldırılarının muhatabının esasında bütün Müslümanlar olduğuna işaret ederek, bu saldırıları ve zulmü durdurmak için Türkiye ve Ürdün'ün birlikte çalışmasının önemli olduğunu belirtti.

Erdoğan, Kuveyt emiri ile de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra ise, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik alçakça saldırılarının durdurulması, uluslararası camianın bu saldırılara güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi ve Filistin'e destek olunması için Türkiye ve Kuveyt'in birlikte çalışmasının önemli olduğunu ifade etti.

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