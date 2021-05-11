İsrail zulmü Ankara'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı zulüm Ankara'da binlerce kişi tarafından protesto edildi. Akşam saatlerinde Ankara'da toplanan binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği önüne giderek Filistin'de yaşananları alkışlar ve sloganlarla lanetledi.

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İSRAİL'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları İstanbul, Ankara, Yozgat ve Denizli başta olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde protesto edildi. Ankara'da TBMM önünde başlayan yürüyüş, İsrail Büyükelçiliği konutu önünde yapılan açıklama sonrası sona erdi.

İsrail güvenlik güçlerinin Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarının ardından Gazze'den Batı Kudüs ve Beyt Şems'e Hamas tarafından roket saldırıları düzenlendi.

Yaşanan gelişmeler sonrası Ankara'da bir protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Memur-Sen protestolara katıldı

Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ile birlikte protestolara katılan sendika yöneticileri de Filistin'de yaşananları protesto etti. Durmuş, Ankara'daki protestolar sonrası yaptığı açıklamada tüm dünyanın Filistin'de yaşananlara karşı üç maymunu oynadıklarını söyleyerek Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Gazze'nin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Denizli Filistin için ayağa kalktı

Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

Van, Muş ve Bitlis'te İsrail'e protesto

Van, Muş ve Bitlis'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Van'ın Erciş ilçesinde sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

Kaymakamlığın önüne gelerek toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", "Kahrolsun Amerika" sloganları atarak tekbir getirdi.

Burada açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan, uluslararası hukuk sisteminin zulüm ve terörü desteklediğini belirtti.