Uyuşturucu baronu Cemal Nayır'ı koronavirüs öldürdü!

Uyuşturucu kaçakçısı Cemal Nayır, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandı. İstanbul’da tedavi gören Nayır, dün hayatını kaybetti. Nayır, aile üyelerinin katılımıyla toprağa verildi.

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Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Türk uyuşturucu baronu Urfi Çetinkaya'nın ortağı Cemal Nayır, koronavirüse yenik düştü. Geçtiğimiz günlerde koronaya yakalanan ve İstanbul'da bir süre tedavi gören Nayır, dün hayatını kaybetti. Nayır, aile üyelerinin katılımıyla toprağa verildi.

Urfi Çetinkaya vurdurup sakat bıraktı

Cemal Nayır, bir dönem uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Urfi Çetinkaya’nın ortağıydı. Ancak bu ortaklık bozuldu. Urfi Çetinkaya, ispiyonculukla suçladığı Nayır’a 2004 yılında Bağcılar’da silahlı saldırı düzenletti. 4 kurşunun hedefi olan Nayır, Urfi Çetinkaya gibi tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı.

2018 yılında silahlı saldırıdan tutuklandı

Son olarak Cemal Nayır, 2018’de Şişli’deki silahlı saldırının azmettiricisi olarak tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki iddianamesine göre; Zindaşti 24 Eylül 2007’de Büyükçekmece’de 77 kilo eroin operasyonunda tutuklandı.

Zindaşti, Cemal Nayır'ı ihbar etti

Zindaşti eski suç ortağı Cemal Nayır ve Parvis Kashavarz Omarabadi’yi ihbar etti. Zindaşti, 21 Ekim 2010’da FETÖ’cü firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e ‘Terazi’ kod adıyla ifade vermiş, o dönem tutuklu olan Cemal Nayır’ın 1 milyon dolar rüşvetle serbest kalacağını iddia etmişti.