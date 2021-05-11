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Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili, ağaca asılı halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alanda ağaca yan yana asılı vaziyette 1'i kadın 1'i erkek 2 ceset bulundu. Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikilinin, yapılan ilk incelemede intihar ettiği belirlendi.

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İddiaya göre, saat 17.00 sıralarında bir baz istasyonunda çalışan B.Ö., Göcek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan su deposu mevkiinde ağaca asılı halde 2 ceset gördü, ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağaçta asılı halde bulunan Songül O. (37) ve ipinin kopması sonucu ağacın dibinde bulunan Sedat K.'nın (45) hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ekiplerin alanda yaptığı araştırmada, Sedat K. ve Songül O.'nun kullandığı tahmin edilen, olay yerine 100 metre uzaklıkta motosiklet ve kask bulundu. Ekiplerin incelemesinin ardından Songül O. ve Sedat K.'nın cansız bedeni kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

4 gündür haber alınamıyordu
Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra Songül O. ve Sedat K.'nın ortadan kaybolduğu ve haber alınamadığını öğrenildi. Öte yandan, Sedat K.'nın Muğla'da berber olarak çalışan ağabeyi Sedayi K.'yı arayarak, Songül O. ile birlikte yan yana gömülmesini vasiyet ettiği öğrenildi.

Yasak aşk iddiası
Evli ve 2’şer çocuk sahibi olan ikilinin, uzaktan akraba oldukları, yasak aşk yaşadıkları ileri sürüldü. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürerken, yapılan ilk incelemede ikilinin intihar ettiği öğrenildi.

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