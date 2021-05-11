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Premier Lig'de küme düşen son takım Fulham oldu

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Burnley’e 2-0 mağlup olan Fulham, Premier Lig'den düştü ve West Bromwich Albion ile Sheffield United'ın ardından küme düşen üçüncü takım oldu.

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Premier Lig'de 35. hafta maçlarında 18. sırada yer alan Fulham ile bir üst sırasındaki rakibi Burnley karşı karşıya geldi. Burnley, sahadan 2-0'lık sonuçla galip ayrılmayı başardı. 

Burnley'e galibiyeti getiren golleri, 35. dakikada Ashley Westwood ve 44. dakikada Chris Wood attı.

Bu sonuçla 27 puanda kalan Londra ekibi Fulham, Premier Lig'den düşen 3. ve son takım oldu. 

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