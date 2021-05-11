İki yüzlülükle suçlanan Ali Babacan'ın eleştirilere verdiği yanıt tepki çekti

Ali Babacan'ın 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın adaylığı için imza verip, Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için muhalefetle çalıştığını itiraf etmesine tepki yağdı. Babacan'ın eleştiriler için söylediği "Erdoğan'ın trolleri yine harekete geçmiş" ifadesine sosyal medyada yorum yağdı.

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2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e muhalefetin "ortak cumhurbaşkanı adaylığı" teklif edildiği yönündeki iddialar, DEVA Partisi Genel Başkanı ve o dönem AKP Milletvekili olan Ali Babacan'ın, "görüşmelerin tam göbeğindeydim" açıklamasıyla ilk kez resmi ağızdan doğrulandı.

Aynı tarihlerde Erdoğan'ın adaylığı için imza veren milletvekili listesinde yer alan Babacan'ın iki yüzlü siyaset izlemesi AK Parti'nin tepkisini çekti. Babacan, riyakarlık, ihanet, iki yüzlülük, sinsilik, utanmazlık, arkadan iş çevirmek ve pişkinlikle suçlandı.

"Erdoğan'ın trolleri" dedi

Eleştirilerin hedefindeki Babacan, suçlamalara Twitter hesabında verdiği yanıt tartışmalara yol açtı. Babacan, "Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş. Saldırgan, kirlenmiş ve ülkeyi yönetme becerisini tamamen yitirmiş bu yapıdan ülkemize hayır gelmeyeceği çok açık. AK Parti’ye gönül vermiş tüm iyi niyetli dostlarıma da sesleniyorum; ülkemiz bunu hak etmiyor, buna ortak olmayın." ifadelerine yer verdi.

"Çok yüzsüz gördüm senin gibisini görmedim"

Babacan'ın bu paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar Babacan için iki yüzlülükle ve pişkinlikle suçladı.