BIST 1.453
DOLAR 8,29
EURO 10,11
ALTIN 489,53
HABER /  POLİTİKA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

İki yüzlülükle suçlanan Ali Babacan'ın eleştirilere verdiği yanıt tepki çekti

ADV Ramazan'da umut var

Ali Babacan'ın 2018 seçimlerinde Erdoğan'ın adaylığı için imza verip, Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için muhalefetle çalıştığını itiraf etmesine tepki yağdı. Babacan'ın eleştiriler için söylediği "Erdoğan'ın trolleri yine harekete geçmiş" ifadesine sosyal medyada yorum yağdı.

Abone ol

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e muhalefetin "ortak cumhurbaşkanı adaylığı" teklif edildiği yönündeki iddialar, DEVA Partisi Genel Başkanı ve o dönem AKP Milletvekili olan Ali Babacan'ın, "görüşmelerin tam göbeğindeydim" açıklamasıyla ilk kez resmi ağızdan doğrulandı.

Aynı tarihlerde Erdoğan'ın adaylığı için imza veren milletvekili listesinde yer alan Babacan'ın iki yüzlü siyaset izlemesi AK Parti'nin tepkisini çekti. Babacan, riyakarlık, ihanet, iki yüzlülük, sinsilik, utanmazlık, arkadan iş çevirmek ve pişkinlikle suçlandı. 

"Erdoğan'ın trolleri" dedi

Eleştirilerin hedefindeki Babacan, suçlamalara Twitter hesabında verdiği yanıt tartışmalara yol açtı. Babacan, "Sayın Erdoğan’ın trolleri yine harekete geçmiş. Saldırgan, kirlenmiş ve ülkeyi yönetme becerisini tamamen yitirmiş bu yapıdan ülkemize hayır gelmeyeceği çok açık. AK Parti’ye gönül vermiş tüm iyi niyetli dostlarıma da sesleniyorum; ülkemiz bunu hak etmiyor, buna ortak olmayın." ifadelerine yer verdi.

"Çok yüzsüz gördüm senin gibisini görmedim"

Babacan'ın bu paylaşımının altına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar Babacan için iki yüzlülükle ve pişkinlikle suçladı. 

İlgili Haberler
Ali Babacan bombası! Twitter bu imzayı konuşuyor Ali Babacan'dan şok Abdullah Gül itirafı! 'Oradaydım' deyip anlattı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri TSK içinde onlara 'timsah' deniyor! Sonunda görüntülendiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Kamu işçisinin paraları bugün yatıyor
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için iki yeni adres
Şenol Güneş: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Rüştü Reçber
İdlib'de şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajları
Yasak aşk yaşadığı ileri sürülen ikili, ağaca asılı halde ölü bulundu
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır'ı koronavirüs öldürdü!
17 Mayıs'tan sonra her hafta bir açılma olacak! İlk küçük esnaf açılacak sonra okullar
'Hayriye Öğretmen' Mersin'in erkeklerini fena çarptı! 15 erkek mağdur ev alan da var altın alan da
Adana'da pompalı dehşet! Bir eve tüfekle eve açılan ateşte 3 kadın yaralandı
Yorumlar 27 yorum