Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın şampiyonluk senaryoları

Süper Lig'de bitime iki hafta kala şampiyonluk yarışı devam ediyor. Peki şampiyonluk için üç takımın nasıl bir senaryoya ihtiyacı var? İşte üç büyüklerin şampiyonluk ihtimalleri...

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Süper Lig'de kritik 41. hafta öncesi şampiyonluk yarışı tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'ın derbide Beşiktaş'ı mağlup etmesi ve Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısında 90+6'da gelen galibiyetiyle hesaplar son iki haftaya kaldı. Peki Süper Lig'de hangi takım nasıl şampiyon olur?

Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Derbide kaybetmesine rağmen liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın ligdeki puanı 81. Siyah-beyazlılar şampiyonluk için ipleri elinde bulunduruyor. Son iki hafta evinde Fatih Karagümrük ve deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak siyah-beyazlılar bu iki maçtan en az 4 puan alması halinde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarına bakmaksızın şampiyon olacak. Beşiktaş'ın bu iki maçta 4'ten daha az puan çıkarması halinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçları belirleyici olacak.

Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?

79 puanı bulunan Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın iki puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray'ın 1 puan önünde yer alan Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında galip gelmesi halinde ligi sarı-kırmızılıların önünde bitirecek. Ancak Fenerbahçe bu iki maçı kazansa da şampiyonluk için Beşiktaş'ın puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş son iki maçta en az 4 puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe ikili averajda kaybediyor

Ancak siyah-beyazlılar 4'ten az puan çıkarırsa Fenerbahçe'nin alacağı sonuçlar sarı-lacivertli ekibi şampiyon yapabilecek. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için kalan iki maçta Beşiktaş'tan en az 3 puan daha fazla puan toplaması gerekiyor. İki takımın puan eşitliğinde şampiyon Beşiktaş olacak. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye karşı ikili averajı elinde bulunduruyor.

Galatasaray nasıl şampiyon olur?

78 puanla üçüncü sırada yer alan Galatasaray şampiyonluk için hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin puan kayıplarını bekleyecek. Fenerbahçe'nin 1, Beşiktaş'ın ise 3 puan gerisinde olan Galatasaray, kalan iki maçta alacağı sonuçların ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın sonuçlarını bekleyecek. Galatasaray ligi zirvede Beşiktaş ile eşit puanda bitirirse ikili averajdaki eşitlik nedeniyle genel averaja bakılacak. Sarı-kırmızılılar eğer zirveyi eşit puanda Fenerbahçe ile paylaşırsa ikili averajda üstün olduğu için şampiyonluğunu ilan edecek.