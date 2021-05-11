İdlib'de şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajları
İDLİB'de Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajları yayımlandı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitterdan yayımladığı mesajında "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise taziye mesajında "İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerine yer verdi.