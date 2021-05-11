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İdlib'de şehit olan Mehmetçik için başsağlığı mesajları

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İDLİB'de Türk konvoyuna düzenlenen saldırıda şehit olan asker için başsağlığı mesajları yayımlandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitterdan yayımladığı mesajında "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekât Bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise taziye mesajında "İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir" ifadelerine yer verdi.

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