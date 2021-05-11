Şenol Güneş: Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi Rüştü Reçber

Şenol Güneş, "Türkiye'nin en yetenekli oyuncuları olarak Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır derken, "Bence, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi bence Rüştü Reçber" ifadelerini kullandı.

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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalar yaptı. Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınma konusunda Güneş, "Bana sorarsanız Şampiyonlar Ligi finalini seneye bize versinler. Zaten finalde iki İngiliz takımı var. Seyirci de yokken bize bir katkısı olmayacaktır" dedi.

Eski bir kaleci olan Şenol Güneş, "Türkiye'nin en yetenekli oyuncuları olarak Arda Turan, Burak Yılmaz ve Uğurcan Çakır derken, "Bence, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecisi bence Rüştü Reçber" ifadelerini kullandı.

Başarının sürdürülebilir hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Güneş, "Biz de başarıyı yanlış anlıyoruz. Başarı bir şeyi elde etmektir. Okula girmek, işe girmek, kariyer sahibi olmaz. Bir şey elde etmektir. Mutluluk için yaşıyoruz. Başarı mutluluğa bir araçtır. Takıma girdiniz başarılı oldunuz. İki maç oynadınız ama sonra kovuldunuz? Ne oldu?" diye konuştu.

''Bunlar gittikçe ülkeye döviz kazandırıyorsunuz''

Futbolu bir oyun olarak görmediğini kaydeden Güneş, "Futbolu ekonomi, tarihi ve sosyolojik bir olay olarak görüyorum. İlla meslek olarak görmek değil. Benim için okul sırasında futbol engeldi. Şimdi bakanlığın da katkısıyla sporculara burs imkanı veriliyor. Bunlar yarışanlar. Genç oyuncuların yurt dışına gitmesi heveslendiriyor. Trabzonspor ve Trabzon buna güzel bir örnek. Bizim dönemimizde de iyi futbolcular vardı. Sonrasında Hamiler geldi. Şimdi Yusuflar geliyor. Oradan yurt dışına gidiyorlar. Ancak oyuncuları okulla birlikte götürmelisiniz. Altınordu güzel bir örnek. Bu işte güzel para var. Onlara destek olup, yurtdışına satıyorsunuz. Bugün bir Yusuf'un maliyeti ne kadar? 15-20 milyon Euro. Ozan, Çağlar, Merih... Bunlar gittikçe ülkeye döviz kazandırıyorsunuz. Yurt dışından yaşlı bir oyuncu getirdiğinizde döviz kaybediyorsunuz. Çiçekçilik müthiş iş yapıyor. Biz neden yapmıyoruz. Arazilerimiz var, insanımız var. Bizim insanımıza imkan verildiğinde her şeyi başarırlar" açıklamasını yaptı.

''Medeni olmak, açık olmak Türkiye'de pahalı bir hal aldı''

İşini yapmaya odaklandığını kaydeden Şenol Güneş, "Gençliğimden beri akşam yatıyorum, sabah kalkıyorum. Bir işim var. Ne görüyorsam onu yapmaya çalışıyorum. Yarın ona ne yalan konuşacağım, ne diyeceğim, böyle yapacağım desem... Kağıtlara yazsam aklımda kalmaz. Hadi kaldı aklımda yarın yaptım, öbür gün ne yapacağımP? Her akşam bununla uğraşacağıma ne görürsen onunla uğraşırsın. Burada da tehlike şöyle, 'Kardeşim, o kadar da saf veya mütevazi olma' deniliyor. Benim o kadar mütevazi olmam, saf olmam veya işimi iyi yapmam seni rahatsız ediyorsa o zaman sen düzgün bir insan değilsin. Medeni olmak, açık olmak Türkiye'de pahalı bir hal aldı. Fikirler tartışılmıyor. İnsanlar fikir konuşurken, birbirlerini konuşmaya başlıyorlar. Oyuncular da öyle. Bir hata varsa davranışından dolayı. Kişiliğine vermeyeceksin. Çocuğa sürekli müdahele ederseniz onun yerine geçersiniz. Futbolcular dünya çapında oluyorsa ona katkı verirsin. Oyuncu ister siz yardımcı olursunuz" dedi.

Avrupa Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası için Şenol Güneş şöyle konuştu, "Daha da önemlisi ülkemizi iyi tanıtmak. Olağanüstü maçlar oynamak. Belki gruptan çıkamayabiliriz de. Finale de çıkabiliriz. Bizim grup ilginç. İlk maçımız iyi bitsin, belki İtalya sonuncu olabilir. İtalya şu anda FIFA sıralamasında 7. szırada. İsviçre ve Galler de bizden önce. Rakiplerimiz güçlü. İtalyan topa sahip olarak iyi organize olan bir takım. Çok zor bir maç olacak. Üst seviye takımlarla neler yapacağımız ortaya çıkacak. İsviçre iyi. Galler hem hücuma iyi çıkan hem de defansı iyi. Azerbaycan'da iki maçımızı oynamak avantaj. Gruptan çıkmak istiyoruz. Bu turnuva bizim için daha önce oynadığımız turnuvaların üstünde bir turnuva olacak. Düşündüğümüz olgunlukta oynayacağız. Daha hızlı daha takım oynayacağız. Asıl hedefim Dünya Kupası'na katılmak."