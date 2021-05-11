Mübariz Gurbanoğlu: 'Mehmet Ağar’ın ricasıyla Pensilvanya’ya gittik'

SEDAT Peker'in peş peşe yayınladığı videolar tartışılmaya devam ederken, dile getirdiği iddialarla ilgili sorular da peş peşe geliyor. Peker'in "Onu Pensilvanya'ya Mehmet Ağar götürdü" dediği işadamı Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mübariz Gurbanoğlu mahkemede neler söylemişti? İşte ayrıntılar...

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Sedat Peker, son günlerde iddialı açıklamalarıyla yeni tartışmaların odağında. Peker, Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mübariz Gurbanoğlu'nun FETÖ'cü diye tutuklanmasının arkasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın olduğunu iddia edip bu sayede Gurbanoğlu'nun Bodrum Yalıkavak'taki marinasına Mehmet Ağar'ın el konulduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanlığı, “Anılan kişinin iftira ve ithamları yeni bir organize suç faaliyetidir” dedi. İsmail Saymaz, Mübariz Gurbanoğlu'nun FETÖ davasında tutuklu yargılanırken yaptığı açıklamaları bugün köşesine taşıdı... İşte o yazıdan bazı bölümler...

Önce oğlu sonra Mehmet Ağar yönetim kurulu başkanı oldu

2017'de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. ‘Mansimov' olan soyadını ‘Gurbanoğlu' diye değiştirdi. Gurbanoğlu, Yalıkavak'taki marinayı 2011'de 42 milyon dolara satın aldı. Tolga Ağar, 2015 yılında şirketin yönetim kurulu başkanı oldu. Ağar, 2018'de AK Parti'den milletvekili seçilirken, marinadaki görevini babasına bıraktı. Mehmet Ağar, geçen yıl Alaattin Çakıcı, emekli albay Korkut Eken, emekli korgeneral Engin Alan ile marinada fotoğrafı çektirdi. Susurluk hatırası gibiydi.

Mübariz Gurbanoğlu'na 2017 yılında FETÖ soruşturması

2017'de Gurbanoğlu'na FETÖ soruşturması açıldı. Kapatılan Türk Rus Kültür Vakfı'nın kurucularındandı. Kanıtlar yetersiz olduğu için kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Ne var ki başsavcılık, yeni kanıtlara ulaştığı gerekçesiyle 2020'de kararı kaldırdı. Birden çok tanığın ifadesi alınmıştı. Ancak bu tanıklar, Palmali'nin CEO'su Alaattin Aykaç ile eski çalışanlardı. Ortak özellikleri, Gurbanoğlu ile mahkemelik olmalarıydı.

Gurbanoğlu, 16 Mart 2020'de tutuklandı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ'ye yardımdan dava açıldı. Gurbanoğlu, savunmasında, 2006'da tersane sahibi olduğu için armatör İhsan Kalkavan ile tanıştığını söylüyor. Erdoğan'la kendisini Kalkavan'ın tanıştırdığını anlatan Gurbanoğlu, “Ben nereden bileyim İhsan, FETÖ'dür” diyor.

İlk ziyarette herkes oradaydı

Gülen'i iki kez ziyaret ettiğini kabul ediyor. İlk ziyareti, 2007'de Erdoğan'ın New York temasları sırasında gerçekleşti. Erdoğan, o ziyarette FETÖ bağlantılı Türk Kültür Merkezi'nin yemeğine katıldı. Gurbanoğlu, şöyle konuşuyor:

“Devlet tarafından davet edildiğim için (New York'a) hayır demedim. Uçağımda 13 kişi uçtuk. FETÖ'yü ilk orada duydum. ‘Herkes gidecek' dediler. ‘İçkiliyim, gelmeyeyim' dedim, bastırdılar. (Güleni'i ziyarette) 200'e yakın iş adamı vardı. Bakanlar vardı. Şu an politika ve iş dünyasındaki insanların hepsi orada…”

Mehmet Ağar 'gelir misin' dedi ben de gittim

İkinci gidişi, iddiasına göre 2013 yılında cezaevinden tahliye olan Ağar'ın isteği üzerine gerçekleşti. Gurbanoğlu: “Ağar'ın ricasıyla Pensilvanya'ya gittik. Cezaevinden çıktı. ‘Benimle gelir misin' dedi. ‘Gelirim' dedim. İkinci seferde de içkiliydim. Mehmet Bey (Gülen'e) ‘Devlet içinde devlet olmaz' demiş. Bunu bana Mehmet Bey söyledi.”