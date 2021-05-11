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AK Partili Ömer Çelik'ten İsrail'e arka çıkanlara tepki: Çocuk katillerinin işbirlikçisi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

AK Parti'li Çelik, "İsrail savaş uçaklarıyla çocukları öldürüyor. Buna birileri, 'İsrail’in kendini savunma hakkı var' diyor.  Kim bu zalim saldırganlığa 'İsrail'in kendini savunma hakkı' diyorsa, çocuk katillerinin işbirlikçisidir. Şimdiye kadar gördük ki 'İsrail’in kendini savunma hakkı' denilen her eylemin, yorumun ve haberin arkasında, Netanyahu gibi zalim ve fanatiklerin saldırganlığı gizleniyor" dedi.

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