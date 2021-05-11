Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan Lille'e Abdülkadir Ömür önerisi

Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür'ü Fransız kulübüne önerdiler.

Abone ol

Trabzonspor'da son iki sezonda büyük sakatlıklar yaşayan Abdülkadir Ömür üst üste güzel haberler almaya başladı. Formasına kavuşan ve EURO 2020'de A Milli Takım kadrosuna alınmak için gözü Şenol Güneş'te olan 22 yaşındaki oyuncu Antalya maçındaki performansıyla ilk adımı attı.

Lille forması giyen Burak ve Yusuf Yazıcı'nın da Ömür'ü, Fransız kulübüne önerdiği bildirildi. Bu arada Trabzonspor, Danimarkalı forvet Cornelius için resmi adımı attı. Bordo-mavililer, satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Parma'ya 3 eşit taksitle ödenecek şekilde 4 milyon Euro teklif etti.