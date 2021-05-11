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Edinson Cavani Manchester United ile sözleşme imzaladı

Anadolu Ajansı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Uruguaylı yıldız futbolcusu Edinson Cavani ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Cavani'nin 1 yıl daha takımda kalacak olması nedeniyle duyulan mutluluk dile getirildi.

Sözleşmesini uzattıktan sonra konuşan Cavani, "Sezon boyunca kulübe ve onun temsil ettiği her şeye karşı büyük bir sevgi geliştirdim. Takım arkadaşlarımla ve işin perde arkasında çalışan kulüp personeliyle derin bir bağ hissediyorum. Bana her gün fazladan motivasyon veriyorlar ve biliyorum ki birlikte özel şeyler başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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