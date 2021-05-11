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Rusya'da okula silahlı saldırı! 13 kişi hayatını kaybetti

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RUSYA'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'daki bir okula düzenlenen silahlı saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye 20 civarında ambulans sevk edildi.

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Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı. Olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. 

Saldırganlardan biri öldürüldü
Yetkililer, saldırganlardan birisinin 17 yaşında olduğunu ve güvenlik güçlerince yakalandığını bildirdi. Rus haber ajansı TASS ise diğer saldırganın öldürüldüğünü açıkladı.

13 kişi hayatını kaybetti
İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 12 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda en az 10 kişi de yaralandı. Polisin operasyon düzenlediği okuldan öğrencilerin tahliyesi sürüyor.

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