Michael Frey'in golleri yetmedi Waasland-Beveren küme düştü
Sezon başında Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiralık kadrosuna katan Belçika Jupiler Ligi takımlarından Waasland-Beveren küme düştü.Abone ol
34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer aldı. Jupiler Ligi'nde format gereği ligi 17. sırada bitiren Waasland-Beveren ile 1B Pro Lig'i 2. sırada bitiren Seraing play-off maçları oynadı.
Seraing'in ev sahipliğinde oynanan ilk maç 1-1 bitti. İkinci maçta Waasland-Beveren 5-2 yenilerek Mouscron'un ardından Jupiler Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.
Waasland-Beveren'in Fenerbahçe'den kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi.