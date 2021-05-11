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Michael Frey'in golleri yetmedi Waasland-Beveren küme düştü

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Sezon başında Fenerbahçe'den Michael Frey'i kiralık kadrosuna katan Belçika Jupiler Ligi takımlarından Waasland-Beveren küme düştü.

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34 maçlık normal sezonda 31 puan toplayan Waasland-Beveren averajla 17. sırada yer aldı. Jupiler Ligi'nde format gereği ligi 17. sırada bitiren Waasland-Beveren ile 1B Pro Lig'i 2. sırada bitiren Seraing play-off maçları oynadı.

Seraing'in ev sahipliğinde oynanan ilk maç 1-1 bitti. İkinci maçta Waasland-Beveren 5-2 yenilerek Mouscron'un ardından Jupiler Ligi'ne veda eden ikinci takım oldu.

Waasland-Beveren'in Fenerbahçe'den kiraladığı İsviçreli golcü Michael Frey, bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı ve 17 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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